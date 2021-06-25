أثناء تكريمها.. درة واصفة إلهام شاهين: ممثلة عظيمة وشخصية قوية

قالت الفنانة التونسية درة، إن الفنانة إلهام شاهين، ممثلة عظيمة، واصفة إياها بالشخصية القوية المحاربة القادرة على مواجهة التحديات، وذلك خلال ندوة اليوم عن مشوار الفنانة إلهام شاهين، التي تم تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، التي أدارها الناقد الكبير كمال رمزي، بحضور عدد من النجوم، منهم أحمد وفيق، المذيعة بوسي شلبي، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والناقد الفني أحمد شوقي، وعمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات.

وقالت الفنانة التونسية درة، إن الفنانة إلهام شاهين، ممثلة عظيمة واصفة إياها بالشخصية القوية المحاربة القادرة على مواجهة التحديات.

وقالت الفنانة درة، إن النجمة إلهام شاهين، عشقت الفن حتى النخاع وأعطته حياتها، وخاضت من أجله معارك كثيرة.

وقالت درة، في كلمتها للفنانة إلهام شاهين: «خليكي زي ما إنتي، فخورة بيكي وبمواقفك وجدعنتك وفخورة إنك موجودة في السينما».

وكانت إدارة مهرجان أسوان، قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة «أكت».