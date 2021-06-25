وفد دينية النواب يزور الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر (صور)

استقبلت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر وفداً من لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، يرافقهم جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ومحمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب المحافظة، وذلك على هامش زيارة الوفد إلى مدينة الغردقة.

وأعرب «الأنبا إيلاريون»، أسقف البحر الأحمر، عن سعادته بزيارة الوفد الديني لمجلس النواب، التي تعكس الوحدة الوطنية للشعب المصري، ومدى التلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عبر أسقف البحر الأحمر عن ترحيبه بوفد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، قائلا: «سعداء بالعقل الذي يدير مصر، مدرك وناضج».

وأشار أسقف البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إلى أن محافظة البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور، وهناك تواصل دائم بينهما، لافتاً إلى «بيت العائلة» بالمحافظة، قائلاً إن «البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة، التي يباشر فيها بيت العائلة».

وفي سياق آخر أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة البحر الأحمر عن إقامة قداس أسبوعي للأجانب الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل بالجونة، شمال مدينة الغردقة، على أن يكون باللغة الإنجليزية، وتحدد له يوم الجمعة التاسعة صباحاً من كل أسبوع، وذلك نظراً لطبيعة المدينة السياحية، وتوافد عدد من السائحين الأجانب، وإقامة عدد منهم بمدينة الغردقة، خاصةً السائحين الروس، حيث يقيم أكثر من 20 ألف روسي بصفة دائمة بالغردقة، وذلك تحت رعاية الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر.