8 شروط للحصول على شقة التمويل العقاري 2021 في البحر الأحمر

تستهدف مبادرة التمويل العقاري 2021، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة أقصاها 30 عاما، ومقدم 10% لفئة محدودي الدخل، ومقدم من 15% إلى 20% لمتوسطي الدخل يحددها البنك حسب مساحة الوحدة لتحقيق رغبة المواطن فى امتلاك مسكن خاص.

التمويل العقاري 2021.. 100 مليار جنيه بمشاركة 22 بنك

أعلن البنك المركزى عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021 الرئاسية، ويشارك فيها 22 بنكا، وحدد الشروط التى يجب توافرها في الوحدة السكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

التمويل العقاري 2021.. الشروط

وحددت مبادرة التمويل العقاري 2021 ، شروطا للحصول على وحدة سكنية ومنها:

-أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

-أن تكون الشقة مسجلة وليس عليها أي مخالفات.

-أن تكون الشقة بغرض السكن الدائم، وليس السكن المؤقت.

-ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.

-مطلوب شهادة أثبات دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد موجهة لصندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري مؤرخة و مختومة «في حالة الأعمال الحرة» .

-مطلوب مفردات مرتب مع بيان المهنة و مجموع صافي الدخل يضاف الحوافز «في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص» .

-مطلوب أيصالات مرافق حديثة «غاز - مياه - كهرباء»، للشقة المطلوبة .

- مطلوب جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة في مبادرة التمويل العقاري 2021.

كيف تحصل على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021 في الغردقة؟

أتاحت مبادرة التمويل العقاري 2021 ، فرصة الحصول على شقة ضمن شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تضم الغردقة 6 آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى وتقع في منطقة أبو عشرة وسط مدينة الغردقة وهي كاملة التشطيب وتضم نوعين إحداهما غرفتين والأخرى ثلاثة غرف.

كما تضم الغردقة عدد من المناطق السياحية البكر مثل مناطق عربية والكوثر والهضبة والفيروز وسعر الشقة بهذه المناطق يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه للمتر ولكن يجب عليك أن تتأكد من أن الشقة مسجلة في الشهر العقاري.