وزير الري يفند ادعاءات إثيوبيا: تسعى لتصدير الكهرباء للخارج

في ختام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان، التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري برئيس جنوب السودان سلفا كير رئيس، ونقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتباحث معه في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبد العاطي قضية السد الإثيوبي، وفند الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها، مشيرا في الوقت ذاته لتناقض تصريحات المسؤولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء للخارج.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية لتوفير احتياجات أشقائنا في جنوب السودان.

توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل

وفي اطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، واستمرارا للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وقع كل من عبد العاطي ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، والذي يهدف لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل، بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.

كما التقى «عبد العاطي» نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان، حيث وجه الدعوة لها للتنسيق المشترك لعمل أنشطة ثقافيه للفن الجنوب سوداني في مصر، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافة الجنوب سودانية بالمركز الثقافي الإفريقى الواقع بمتحف النيل بأسوان، والذي أنشأته وزارة الموارد المائية والري، ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، بالإضافة لمسرح مفتوح بجوار المركز.

الجدير بالذكر أن وزير الري والموارد المائية التقى خلال زيارته لجوبا مع نواب رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان، حيث التقى بالنائب الأول لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن الملف الاقتصادي، ونائب رئيس الجمهورية المسؤول عن قطاع البنية التحتية، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن، ووزراء الشؤون الرئاسية، والموارد المائية والري، والمالية، والكهرباء والسدود، والخارجية، والثقافة، والإعلام، ونائب وزير الخارجية، كما التقي بعدد من المستثمرين المصريين العاملين في مجالات تحلية المياه ومحطات الكهرباء.