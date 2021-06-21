السيسي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد الإثيوبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أحاط رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، علمًا بما آلت إليه المفاوضات الثلاثية حول ملف سد إثيوبيا مع تأكّيد أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظًا على استقرار المنطقة.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان، عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة، مزيدًا من التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق الازدهار للشعبين.