بعد الإعلان عن تحديثه.. كيفية تحميل Windows 11 والأجهزة المناسبة له

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا، أمس الخميس، عن آخر تحديث لنظام تشغيل الكمبيوتر، يسمى Windows 11. ويتضمن تحسينات مرئية، من بين تغييرات أخرى.

Windows 11

وتصدر خبر إطلاق Windows 11 مواقع البحث على جوجل، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالتحديث الجديد، تعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كيفية تحميل ويندوز 11 وأبرز مميزاته وفقا لما ذكره موقع CNET.

وهناك عدد من الشروط المهمة التي يجب معرفتها عند تشغيل «ويندوز 11» الجديد وتحميله، بالإضافة إلى وجود شروط معينة لمن يمكنه تحميل النسخة الجديدة من التحديث الجديد.

كيفية تحميل Windows 11 من مايكروسوفت

إذا كنت من مستخدمي ويندوز 10، فسيكون بإمكانك الترقية إلى ويندوز 11 مجانًا، وذلك شريطة أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك قادر على أن يلبي الحد الأدنى من المتطلبات بالطريقة نفسها التي تقوم بها عادةً بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة وبمجرد أن يبدأ طرحه خلال أسابيع سيكون بإمكان المستخدمين تحميله فورا.

كيفية تحميل ويندوز 11 من مايكروسوفت

ويمكنك تحميل Windows 11 بنفس الطريقة التي تقوم بتحميلها مع أي إصدار جديد من ويندوز، حيث سينتقل معظم المستخدمين إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان ثم Windows Update أو تحديث الويندوز والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات، وسيظهر لك تحديث ويندوز 11 وعليك حينها النقر فوق تحميل وتثبيت.

وإذا كنت ترغب في اختبار ويندوز 11 فستتوفر وفق ما ذكره الموقع، نسخة تجريبية مبكرة الأسبوع المقبل لمن هم في برنامج Windows Insider، ويوصى فقط بتثبيت إصدار تجريبي.

من يمكنه تحميل ويندوز 11 من مايكروسوفت

ولمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الحالي الذي يعمل بنظام ويندوز 10 مؤهلاً للترقية المجانية إلى ويندوز 11 ، قم بزيارة موقع Windows.com لتحميل تطبيق PC Health Check.

أو يمكنك الحصول على التحميل إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك جديدًا، فسيكون هذا الكمبيوتر أيضًا مؤهلاً للترقية المجانية.