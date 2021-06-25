بعد مد المهلة.. مميزات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية

قررت وزارة المالية مد مهلة العمل التجريبي لـ التسجيل المسبق للشحنات حتى نهاية سبتمبر 2021، وتأجيل التطبيق الإلزامي له بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، استجابة من وزارة المالية لطلب مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرف التجارية على مستوي الجمهورية، حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأصدر وزير المالية قرارًا رقم 382 لسنة 2021، بمد فترة التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI الواردة للموانئ المصرية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 38 لسنة 2021، كمرحلة أولى حتى 30 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي الملزم لهذا النظام بدءًا من أول أكتوبر 2021.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية ومميزاته، وفقًا لما حددته مصلحة الجمارك المصرية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدر الساعة.

تفاصيل نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية

أوضحت مصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسمح بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، ما يقلل زمن الإفراج الجمركي، كما تتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وتضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن المواطنين، حيث يحمي المنافذ من البضائع الخطرة ويقضى على «الكاحول»، وهو الشخص مجهول الهوية «الجاني» في قضايا البضائع مجهولة المصدر، وبالتالي تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة، ما ينعكس بدوره على تحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، هي «التنافسية العالمية، ممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI»

ـ حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر.

ـ تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع.

ـ استخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

خطوات الانضمام لنظام التسجيل المًسبق للشحنات «ACI»

ـ التسجيل على البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg.

ـ الحصول على وحدة التوقيع الإلكتروني من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة «نافذة».

ـ إدراج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع في عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة «ACID».

ـ تقديم بيانات ومستندات الشحنة «الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية» قبل الشحن.

ـ إخطار المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الإلكترونية وبوالص الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، للربط مع منظومة «نافذة» من خلال شبكات سلاسل الإمداد التي تستخدم تكنولوجيا «Block-chain».

على من يُؤثر نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI»؟

ـ المستوردون.

ـ المُصدرون أو الموردون «الأجانب».

ـ الشركات العاملة بالتخليص الجمركي.

ـ شركات الشحن البحري/ الجوي.