درجات حرارة الأيام الثلاثة القادمة.. طقس شديد الحرارة مع نشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثة أيام المقبلة على مدن ومحافظات مصر المختلفة، في الفترة من غد السبت الموافق 26 يونيو حتى الاثنين الموافق 28 من الشهر ذاته.

درجات حرارة الأيام الثلاثة القادمة

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الطقس يتطابق خلال الأيام الثلاثة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء أن الطقس ليلاً سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوبي البلاد وسيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 28 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 25.