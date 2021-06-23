تعرف على الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع يصل لـ6 درجات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تتعرض لموجة حارة ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها خلال الفترة الحالية، مضيفة أن الحرارة ترتفع 6 درجات مئوية بالقاهرة الكبرى والجيزة، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

درجة الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.