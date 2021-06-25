بجرعة بنج زائدة.. وفاة سيدة أثناء ولادة طفلها الأول بالوادي الجديد

لفظت زوجة شابة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى أسيوط الجامعي، عصر اليوم الجمعة، بعد أن تم نقلها للمستشفى قادمة من محافظة الوادي الجديد في حالة حرجة، حيث تدهورت حالتها أثناء ولادة طفلها الأول بمستشفى الخارجة العام، نتيجة جرعة بنج زائدة.

وتقدم «مصطفى سعد البري»، زوج المتوفية، ببلاغ إلى مركز شرطة الخارجة، يتهم فيه أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الخارجة بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته «زهراء سمير محمد يوسف»، 26 سنة، ليصبح طفلهما الأول والوحيد، الذي وضعته زوجته اليوم قبل وفاتها، يتيماً بدون أم.

كما قدم الزوج شكوى مماثلة إلى مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أكد فيها أن الأطباء في مستشفى أسيوط الجامعي أبلغوه بأن زوجته توفيت بسبب إعطائها جرعة بنج زائدة، أثناء خضوعها لعملية الولادة في مستشفى الخارجة العام.

وقال «علي محمد حفيان»، خال الزوج، إن ابن اخته متزوج منذ سنة بالتمام، وحملت زوجته بعد 3 شهور من الزواج، وجاء موعد ولادتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وبالفعل تمت عملية الولادة، وخرج الأطباء والممرضات إحداهن ممسكة بالمولود، وكان والده في غاية الفرح.

وأضاف أن الزوج طلب بعد ذلك الدخول إلى زوجته ليطمئن عليها، ولكنه فوجئ بها في غيبوبة تامة، وبعد حوالي ساعة تم نقلها من غرفة العمليات إلى قسم الطوارئ، وكانت فاقدة للوعي، وبعد ذلك قرر أطباء القسم سرعة تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وبالفعل تم نقلها بواسطة سيارة مجهزة، وداخل قسم الطوارئ بمستشفى أسيوط الجامعي، لفظ الزوجة أنفاسها الأخيرة.

وبينما طالب خال الزوج وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بمحاسبة المقصرين والمتسببين في وفاة زوجة ابن شقيقته، أكدت مصادر في مديرية الصحة والسكان بالوادى الجديد أن مسؤولي المديرية قرروا فتح تحقيق موسع في وفاة سيدة، بعد تدهور حالتها الصحية، أثناء خضوعها لعملية ولادة بمستشفى الخارجة العام، وذلك من خلال تشكيل لجنة من الشؤون القانونية، لبيان مسؤولية أطباء قسم الولادة بالمستشفى عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في وفاتها.