«أمن المعلومات بغرفة التكنولوجيا»: الحجب التام للمواقع الإباحية غير ممكن تقنيا

قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إنه من الممكن تقنيا تحديد مواقع معينة لحجبها، ولكن لحجب المواقع الإباحية يستلزم هذا وجود برامج ومنظومة مركزية قوية وذكية يتم تركيبها من قبل الدولة، ويشرف عليها جهاز تنظيم الاتصالات، بينما يظل الحجب التام لجميع المواقع الإلكترونية غير ممكن تقنيا.

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أنه على المستوى الشخصي يؤيد قرار الحجب، ولكن غلق المواقع الإباحية موضوع يفرض نفسه بشكل متكرر للرغبة في الحفاظ على المراهقين.

وأوضح أن وزارة الاتصالات لا تملك قائمة بها أسماء المواقع الإباحية حتى يتسنى لها حجبها، وتحدد مثل تلك المواقع التي تريد حجبها كمواقع تدعو للإرهاب أو العنف، ويتم حجب المحتوى من خلال قاعده بيانات مركزية رقمية حديثة.

وأكد أن القرار يجب أن يتم اتخاذه على مستوى القيادة السياسية، من أجل حجب مثل تلك المواقع بشكل كامل ودائم، حيث إن غلق مثل تلك المواقع يتكلف عشرات الآلاف، ويحتاج لتعديلات تشريعية في حال رغبة الدولة لحجب أي مواقع إلكترونية سواء إباحية أو غيره.

وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة جرمت من يقوم بالدخول على مثل تلك المواقع وكذا استخدام الـVPN، وحينها يعرض ذلك الشخص نفسه للعقوبات المادية أو السجن، لافتا إلى أن أكبر واجهة لإصابة الأجهزة بالبرامج الخبيثة بتوجه من قبل تلك المنصات، ومعظم المتخصصين يعلمون بأن أكبر الهجمات التي حصلت على شركات أو منظمات كانت بسبب دخول أحد موظفيها على مثل تلك المواقع من أجهزة المؤسسة.

وتابع: «القاعدة العامة أصبحت: لا تضغط على الأكواد التي تأتِ إليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي».