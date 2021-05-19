التعليم: حجب نتيجة أي طالب لم يسدد المصروفات الدراسية

أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، أنه يحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب في حالة عدم تسديده المصروفات الدراسية، لافتا إلى أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية والامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه غير مسموح لأي مدرسة بنشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا أي مصروفات دراسية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن المديرية حريصة على مراعاة مشاعر جميع أولياء الأمور، وإتباع كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم سداد المصرفات الدراسية.

وتابع مدير عام المديرية، أن أي طالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية سيتم بحث حالته جيدا لاتخاذ إجراء مناسب لحالته، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس بالتزامن مع عقد الامتحانات.

من جانبه، قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية، بمحافظة الجيزة، أنه سيجري تحويل أي مدرسة تنشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق، مؤكدا أنه يجب على المدارس في مثل هذه الحالات اتباع الإجراءات القانونية، والتي تتمثل في بحث حالة الطالب الاجتماعية، أو تحويله إلى مدرسة حكومية.

صلاح: المديرية حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس

من جانبه، كشف الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، عن أنه يحق للمدرسة حجب نتيجة أي طالب لم يسدد المصروفات الدراسية، ولا يحق لها نشر أسماء هؤلاء الطلاب على صفحات السوشيال ميديا، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع المدارس باتباع الإجراءات القانوية في مثل هذه الحالات، وعدم اللجوء لنشر أي بيانات خاصة بالطلاب بشأن المصروفات الدراسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «صلاح» لـ«الوطن»، أن المديرية حريصة على تكثيف متابعتها لسير العملية التعليمية في جميع المدارس التابعة لها، بجانب كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الشهادة الإعدادية 2021.