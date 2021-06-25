مقدم طلب حجب المواقع الإباحية: ورم خبيث تشعب بين كل المراحل العمرية

قال النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مقدم طلب إحاطة بشأن حجب المواقع الإباحية، إن الدولة يجب عليها أن تتحرك من أجل السيطرة الكاملة على المواقع الإباحية وإغلاقها تماما كما فعلت من قبل مع المواقع الداعمة للإرهاب، حيث إن مثل تلك المواقع الإباحية ما هي إلا ورم خبيث تشعب بين كل المراحل العمرية ومختلف المستويات الاجتماعية.

وأضاف «دياب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أن مراقبة الأباء على الأبناء ودخولهم على مثل تلك المواقع باتت منعدمة، حيث إن أغلب المراهقين يستخدمون الإنترنت في غير ما خصص له، ويجب الوقوف وقفة جادة أمام مثل تلك المواقع لحجبها تماما.

وأوضح أن هناك عدد من الدول العربية قامت بحجب مثل تلك المواقع على أراضيها، بينما يستطيع مواطني تلك الدول الدخول على تلك المواقع من خلال الرقم الكودي المصري، «المواقع اللي زي كدة لا ليها جدوى اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية».

وأكد أن مثل تلك المواقع تعتبر أرهابا أخلاقيا، يجب على الدولة محاربتها كما حاربت المواقع الإرهابية الأخرى التي كانت تبث سمومها من خلال الإنترنت، لافتا إلى أنه لا توجد صعوبات في ذلك، حيث إن التقنيات البرمجية المصرية قوية وفي حال الاستعانة بخبرات أجنبية من أجل حجب مثل تلك المواقع، «ممكن ناخد خبرات الإمارات والسعودية ولو فيها تكلفة مادية مش هتكون بقدر خراب البيوت والشباب، ولو مش عندنا القدرات نشتري الخبرات اللي تحجب تلك المواقع الكريهة».

وأكد أن وزارة الاتصالات استطاعت حجب مواقع تدعو للتخريب والإرهاب والفتنة، ومن السهل عليها حجب مثل تلك المواقع التي تخرب الأمن المستقبلي للشباب.