صديق: 22 مليون مستفيد من تطوير المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات

استعرض المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، عددا من المشروعات القومية التي دشنتها القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات، موضحًا أن تكلفة مشروع روضة السيدة بلغت نحو 330 مليون جنيه، واستفاد منه 316 أسرة، كما استفاد أكثر من 4900 أسرة من مشروع المحروسة بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه، أما مشروع أهالينا استفاد منه 1096 أسرة بتكلفة 640 مليون جنيه، واستفاد 1400 أسرة من مشروع أهالينا 2 بتكلفة 840 مليون جنيه.

وأضاف «صديق» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن مشروع «معا» جاهز لتسليم الوحدات، وجرى فرش 90% منه، وبلغت تكلفته 1.3 مليار جنيه بما يزيد على 4 آلاف وحدة، وأن الدولة رصدت 318 مليار جنيه على خطة مدتها 10 سنوات للتعامل مع 160 ألف فدان غير مخطط داخل المدن، وسيستفيد منها 22 مليون مواطن، خلال 10 سنوات.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات: بأن «جميع الوحدات في القاهرة والإسكندرية مفروشة بشكل كامل بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، والناس بتدخل تلاقي الأسرة مفروشة بالملايات، والتلفزيون، بمجرد ما يستخدم متاح الشقة ويدخلها يقدر يعمل أي حاجة وهيبدأ يعيش فيها، بعد ما كان عايش حياة صعبة جدًا».

وأشار المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الدولة لا تستهدف تطوير البناء العمراني فقط، ولكنها تعمل على تطوير الحياة، كما يُجرى متابعة حالة السكان بعد التسكين، وهو الجزء الأهم في مشروعات تطوير العشوائيات: «نجري دراسات على احتياجاتهم وكيفية الوصول بهم إلى مرحلة الإنسان الصالح والسوي والإنسان الذي يعيش في منظومة متكاملة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، كما أننا نهتم بالطموح الرياضي، وأطلقنا مبادرة اكتشف نفسك طلع اللي جواك، واكتشفنا فيها نجوم في كل المجالات».