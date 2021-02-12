خالد صديق: الدولة أنفقت 38 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة أنفقت 38 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات غير الآمنة، وعدم الثقة الذي كان موجودا بين المواطن والحكومة هُدم بعدما رأى الناس بأنفسهم ما حدث، ونزول رئيس الجمهورية بنفسه إلى منطقة الهجانة من الأمور التي تبني الثقة بين المواطن والدولة، وهذا ينهي عدم الثقة التي رسخها الإعلام الأصفر، والمواطن أصبح لا يصدق أي كلام يقال في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال لقاء «صديق» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، لمناقشة فيلم «من أحياها» الذي أنتجه قسم الأفلام الوثائقية في القناة، ويتناول إنجازات الدولة في ملف العشوائيات.

حجم الإنفاق لتطوير البنية التحتية في العشوائيات

ولفت «صديق» إلى أن الدولة أنفقت 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، و44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية، و200 مليار جنيه لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه تم افتتاح حوالي 1800 مشروع حرفي للسيدات في المناطق الجديدة التي تم نقل المواطنين إليها، ومنها صناعة السجاد، والسبح، وهناك الكثير من الورش التي تصدر للخارج مثل السعودية، إضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة التي تباع في السوق المحلي.

التوسع في العمل والتطوير

وأوضح أنهم أثناء العمل في بعض المناطق زاد العمل وتوسع التطوير، مثل مشروع الهرم، الذي شهد إنشاء 2500 وحدة بدلا من إنشاء 710 وحدات، لافتا إلى أن هناك حوالي 40 ألف وحدة بنيت زيادة عن المخطط، مثل مشروع 15 مايو والذي تعرض للسيول والدولة تدخلت ووضعته ضمن المناطق غير الآمنة، وسوف ينتهي المشروع في شهر أبريل العام الحالي، وسوف تنتهي هذه المشاريع في شهر يونيو العام الحالي بإجمالي 240 ألف وحدة.

ولفت إلى أن المساكن التي أنشأت منذ 2008 وحتى 2014، كانت حوالي 2100 وحدة سكنية، وليس أكثر، ولكن الدولة حاليا أنفقت نحو 50 ضعفا لما تم إنفاقه، في السابق وهذا يعني أن الدولة مهتمة بما حدث.