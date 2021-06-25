لطلاب الثانوية بالمنيا.. ضوابط امتحانات مواد لا تضاف للمجموع

نشرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وآليات امتحان المواد التي لاتضاف للمجموع وتشمل التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، لطلاب شهادة اتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، بالمدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد التربية الدينية، التربية الوطنية، لطلاب مدارس المتفوقين (STEM) وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل على الموقع الرسمي للوزارة اعتباراً من يوم السبت 2021/7/3.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة الامتحانات على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغةالعربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

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