استمرار أعمال التطهير بالمنشآت الصحية ودور العبادة بالشرقية

واصلت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، وتطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، لتجنب انتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وعلى جانب آخر، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المركز الطبي بمدينة الحسينية، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية به، في حضور مدير إدارة التخطيط بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالحسينية، ومقاول المشروع.

وقام وكيل الوزارة بتفقد الأماكن والأدوار المختلفة بالمبنى، المقام على مساحة 645 متراً مربعاً، وبمساحة كلية 6300 متر مربع، وبتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية.

ووجه وكيل الوزارة مقاول المشروع ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، مشدداً على المقاول بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتجهيز وتشغيل المركز الطبي، الذي يخدم أكثر من 56 ألف نسبة بمدينة الحسينية.