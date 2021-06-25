مزايا الإقامة الذهبية بالإمارات بعد حصول فنانين مصريين عليها

تُعد الإقامة الذهبية بالإمارات، تأشيرة للعيش في هذه الدولة الخليجية لمدة 10 سنوات، وهي من أكثر المواضيع التي أثارت متابعة واسعة في عالم السفر والتنقل والأعمال منذ أن تم الإعلان عنها في عام 2019 لجذب المستثمرين، إذ تم توسيعها لتشمل أيضًا أصحاب المساهمات الثقافية والفنية، التي يقدمها المبدعون، بما في ذلك الممثلون والمغنون والملحنون حول العالم.

20 فنانًا عالميًا

وذكرت صحيفة «ذا ناشونال» أن نجم بوليوود شاه روخ خان، وملكة البوب ​​اللبنانية نجوى كرم، و20 شخصية ثقافية أخرى تم منحهم جميعا تأشيرة الإقامة الذهبية بالإمارات.

وحصل على الإقامة الذهبية بالامارات من مصر كل من: محمد سامي، وزوجته مي عمر، ونيللي كريم، وهاني شاكر، ومنة فضالي.

كان الفنان الهندي شاروخان، ملك بوليوود، أول هندي يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات، وهو يمتلك أيضًا منزلًا هناك، وقد تم تعيينه سفيرا للعلامة التجارية لدبي في عام 2016.

مزايا الإقامة الذهبية بالإمارات

وتتيح الإقامة الذهبية بالإمارات للمقيمين والوافدين، سواء العرب أو الأجانب وعائلاتهم، الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل البلاد.

وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، التي تقضي ضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

وقالت حكومة الإمارات إن المستثمرين وأصحاب المواهب من المخترعين، مؤهلون للحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات لمدة 10 سنوات، لكن وفق شروط معينة.

وذكر التقرير أن المستثمرين الذي يمتلكون استثمارات عامة داخل البلاد، لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم (2.72 مليون دولار)، مؤهلون للحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات.

وكشفت بوابة الحكومة الإماراتية، أن الإقامة الذهبية بالإمارات لها العديد من المزايا لمن يحصلون عليها، ومنها تأشيرة دخول للزوجة والأبناء.