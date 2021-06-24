كل ما تريد معرفته عن شروط الإقامة الذهبية في الإمارات

طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط نفسها، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، حسبما تشير البيانات الرسمية التي أصدرتها دولة الإمارات العربية في هذا الشأن.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل الإمارات خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

وفيما يلي الشروط اللازمة للحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات وفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ولقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية:

- يشترط أن يكون الحاصل على الإقامة الذهبية إما من المستثمرين، أو رواد الأعمال، أو أصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلبة النوابغ.

- بالنسبة لتأشيرة الإقامة الذهبية لعشر سنوات يؤهل لها المستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم، وأصحاب المواهب.

- بالنسبة للمستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة،يمكن أن يأخذ الاستثمار أحد الأشكال التالية:

أن تكون للمستثمر وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري داخل الدولة، أوأن يقوم المستثمر بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو أن تكون لديه عدة استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم بشرط ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات.

وتتضمن شروط التأشيرة التالي: أن يكون الرأسمال المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمِر وليس قرضاً، وتقديم أدلة تثبت ذلك. والاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة. وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو ديون تؤثر على ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتشمل الفيزا طويلة الأمد الزوجة والأولاد، مدير تنفيذي واحد، واستشاري واحد، كذلك يتاح للمستثمر تأشيرة لـ 3 من عمال الخدمة المساعدة.

* بالنسبة لأصحاب المواهب تمنح التأشيرة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج/الزوجة والأبناء.

* ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً للشروط التالية لكل فئة:

* بالنسبة العلماء: أن يكون العالم مُعتمداً من مجلس علماء الإمارات، أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

* بالنسبة للمبدعين من أهل الثقافة والفن يشترط: أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة والشباب.

* بالنسبة للمخترعون يشترط: أن يكون حاصلاً على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، واعتماد وزارة الاقتصاد.

*بالنسبة لأصحاب النخبة يقصد بهم: المتمتعين بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

*بالنسبة المديرون التنفيذيون يشترط أن يكونوا من أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي، مثل مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

* بالنسبة للأطباء وأصحاب الاختصاص: يلزم توفر شرطين على الأقل من التالي: أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب، وأن تكون له إسهامات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية، أو علمية مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، وأن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، وأن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية، وأن يكون حاصلاً على تحصيل علمي لا يقل عن شهادة الدكتوراه، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، وأن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة، وذات أهمية للدولة.

* أما بالنسبة لتأشيرة الإقامة لخمس سنوات والتي تُجدد تلقائيا، فيمكن للفئات التالية التقدم بطلب للحصول عليها: تصريح إقامة للمستثمر في عقار، ورواد الأعمال، والمتفوقين من الطلبة.

* وبالنسبة لتصريح إقامة للمستثمر في عقار، يشترط أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري، لا تقل عن خمسة ملايين درهم، وأن يكون العقار المُستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية.

* وبالنسبة لرواد الأعمال تتضمن الشروط: امتلاك المستثمر مشروع سابق وناجح في مجال معتمد بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، ويمنح رائد الأعمال إذن متعدد الدخول للدولة لمدة ستة أشهر، وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، للزوج والأولاد ولثلاثة مدراء تنفيذيين.

* أما بالنسبة للمتفوقين من الطلبة، فيشمل ذلك الحاصل على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، أو طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة، ويمتد نطاق الفيزا ليشمل عائلات الطلبة أيضاً. ويمنح الطالب المتفوق إذن متعدد الدخول للدولة لمدة 6 أشهر.