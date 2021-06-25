مقتل 3 من عمال الإغاثة بمنظمة أطباء بلا حدود في التيجراي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنه عُثر على ثلاثة عمال إغاثة يعملون لدى منظمة أطباء بلا حدود، قتلى في منطقة التيجراي في شمال إثيوبيا، اليوم الجمعة، وهو ما وصفته المنظمة بـ «قتل وحشي».

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، إنه تم العثور على جثث العمال «امرأة إسبانية، ورجلين إثيوبيين» بالقرب من سيارتهم صباح الجمعة، بعد أقل من يوم من فقدهم.

وذكر البيان: «ندين هذا الهجوم على زملائنا بأشد العبارات الممكنة وسنعمل بلا هوادة في فهم ما حدث».

وقالت المنظمة إن عمال الإغاثة الثلاثة الذين لقوا حتفهم هذا الأسبوع، كانوا في إقليم التيجراي، يقدمون المساعدة للناس ولا يمكن تصور أنهم دفعوا حياتهم مقابل هذا العمل».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عمال الإغاثة القتلى، الذين تم تحديدهم، هم «ماريا هيرنانديز، تبلغ من العمر 35 عامًا؛ ويوهانس هاليفوم رضا يبلغ 31 عاما، وتيدروس جبريماريام جبريمايكل عمره 31 عامًا»، وكانوا مسافرين بعد ظهر يوم الخميس عندما فقد زملاؤهما الاتصال بهما، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.

ويأتي مقتل عمال الإغاثة بعد أيام من قصف القوات الجوية الإثيوبية لسوق مزدحمة يوم الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة 68 آخرين على الأقل، وفقًا لمسؤولي الصحة الإثيوبيين في مدينة ميكيلي عاصمة التيجراي.

وكانت المنظمة أبلغت في بيان سابق أن جنودًا إثيوبيين جروا أربعة رجال من حافلة عامة على طريق شمال ميكيلي في مارس، وأعدموهم أمام فريق من أطباء بلا حدود.