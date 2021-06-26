الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة اليوم.. طقس شديد الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعات خبرائها بشأن درجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة، على معظم الأنحاء، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» درجات الحرارة، وحالة الطقس اليوم، على مدن ومحافظات، وفقًا لما أعلنته الأرصاد، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، والطقس على مدار الساعة.

الأصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأضاف خبراء الهيئة، في بيان صادر أمس الجمعة، أنّه يتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء: إنّه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس شديد الحرارة

أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد في أثناء النهار.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 24

الإسكندرية 32 22

وادي النطرون 35 21

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 24

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 31 23

السلوم 32 21

سيوة 39 24

بورسعيد 32 23

دمياط 32 23

الزقازيق 37 24

المنصورة 36 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 34 19

نويبع 37 26

طابا 34 20

كاترين 32 19

الطور 33 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 42 25

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27