أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26-6-2021 في مصر

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت الموافق 26 يونيو، حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، وفي إطار اهتمام الناس بتناولها ووجودها على مائدة الطعام، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الليمون

سجل سعر كيلو جرام الليمون ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الفاصوليا اليوم من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم السبت بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو، بينما سعر الفلفل الرومي بين 3 و7 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

واستقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم عند 7 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم السبت، من 1.5 إلى 6 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق من 3.5 جنيه وصولًا إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، من 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق اليوم السبت بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو.

ورق العنب

وتراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي ما بين 15 إلى 30 جنيهًا، ووصل كيلو البلدي لــ 25 جنيهًا.

القرنبيط

ووصل سعر الكيلو من القرنبيط نحو 10 جنيهات.

سعر الثوم

ووصل سعر الثوم الأبيض نحو 25 جنيهًا، فيما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية اليوم السبت بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم السبت ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم بين 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال

يتراوح البرتقال الصيفي بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر العنب

ووصل سعر الكيلو جرام من العنب النباتي والأحمر نحو 15 جنيهًا، بينما عنب كرمسن نحو 20 جنيهًا، والعنب الأسود نحو 25 جنيهًا.

سعر الخوخ

وسجل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي نحو 15 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 جنيها إلى 20 جنيها.

سعر البرقوق

ووصل سعر البرقوق السكري 25 جنيها، والإنجليزي 20 جنيهًا.

سعر تين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي ما بين 15 و25 جنيهًا.

سعر التفاح

وتراوح سعر الكيلو جرام من التفاح البلدي ما بين 7 إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني ما بين 22 إلى 30 جنيهًا.

سعر الكانتلوب

وسجل سعر الكانتلوب نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر المانجو

وتراوح سعر المانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، تيمور 30 جنيهًا، زبدية 20 جنيهًا، بلدي 18 جنيهًا، فونس 25 جنيهًا، فص 50 جنيهًا، دبشة 15 جنيهًا، صديقة 20 جنيهًا.

سعر البطيخ

ويتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 و50 جنيها.