نتائج طلاب جامعة جنوب الوادى.. جميع الكليات

يبحث آلاف الطلاب الملتحقين بكليات جامعة جنوب الوادي، خاصةً كلية الآدب وكلية الحقوق، على موقع البحث جوجل، على نتيجة نهاية العامة الدراسي 2021، وخاصة بعد انتهاء التصحيح في مواد فرق كاملة بكليات جامعة جنوب الوادي، التي تتيح نتائج الطلاب جامعة جنوب الوادي تباعاً.

وانتهى أعضاء هيئات التدريس لبعض الفرق في كليات الآداب والحقوق والتجارة، من أعمال التصحيح، وأعلنوا عن نتائج الطلاب، وتم اعتمادها من عمداء الكليات، وتعليقها على جدران المدرجات الرئيسة، وأمام مكاتب شئون الطلاب الخاصة بكل كلية على حده، فيما رفعوا نسخة منها إلكترونياً على موقع الجامعة الرئيسي.

نتائج طلاب جامعة جنوب الوادي 2021.. جميع الكليات

وتقدم «الوطن» خدمة لجميع الطلاب نتائج الطلاب جامعة جنوب الوادي 2021 لكل فرق الكليات كاملة في جامعة جنوب الوادي برقم الجلوس من هنـــــــــــــا.

نتيجة كلية حقوق جامعة جنوب الوادى

وأعلنت شئون الطلبة في كلية الحقوق لطلاب الفرق الأربعة، خاصةً التي ظهرت نتيجتها، أن عميد الكلية، بالتنسيق مع رئيس الجامعة، قرر رفع نتيجة كلية الحقوق على موقع الجامعة، من خلال الرابط من هنــــا.

يوسف غرباوي.. نتائج الطلاب جامعة جنوب الوادي متاحة إلكترونياً

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال جولته التفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الجمعة 25 يونيو، على أن نتائج طلاب جامعة جنوب الوادي سيتم اتاحتها إلكترونياً.

وأطمأن في جولته على مستوى الامتحانات من الطلاب، مؤكداً حرص الجامعة على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال أعمال الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد اساتذة المادة خلال الامتحان، للإجابة على أي استفسار.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واطمأن على سير العمل داخل اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث أدى الامتحانات 3677 طالب و طالبة من الفرق الاولى و الثالثة بكلية الاعلام و كلية التربية النوعية و كلية التربية الرياضية و الفرقة الاولى بكلية طب الفم و الاسنان و الفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي .