شكري: العلاقات المصرية القطرية تسير حاليا في مسارها الصحيح

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير حاليا في مسارها الصحيح، حيث إن هناك انعقاد ثالث سيجري عقده بالقاهرة خلال أيام قليلة للتباحث حول ما تم من إجراءات بخصوص اجتماع العلا الذي جرى عقده في المملكة العربية السعودية.

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات له على فضائية «MBC مصر»، أن معظم القضايا المتعلقة بسنوات المقاطعة جرى التعامل معها بشكل إيجابي من كلا الجانبين، كما أنه خلال زيارته الأخيرة إلى قطر التقى بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وشعر تجاهه بوجود إرادة سياسية قوية لاستعادة العلاقات المصرية، والعمل على إزالة شوائب آثار الماضي.

وأوضح أن عودة العلاقات بين مصر وأيٍ من الدول العربية هو أمر دائما ترحب به مصر: «نحن دائما ننظر للأمام، وفي العلاقات الدولية مهما كانت هناك شوائب قد تطرأ بها على مستوى العلاقات، فيظل هناك رباط مقدس وعلاقات تاريخية تتجاوز أي شوائب وتعمل على احتوائها والسير قدما بما يحقق مصلحة الشعبين».

وأكد أن زيارته الأخيرة كانت بها الكثير من المجاملات والرغبة الحقيقية التي أبداها القطريون تجاه التعامل مع مصر، كما أملوا بأن تكون زيارته تلك فاتحة خير لعودة العلاقات الطيبة بين الجانبين.