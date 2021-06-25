شكري: مؤتمر «برلين2» حول ليبيا أكد على عناصر الحل المعتمدة من مجلس الأمن

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة إقليميا ودوليًا، بهدف تعزيز المسار السياسي مرة أخرى، لحل الأزمة في ليبيا، من خلال التوافق «الليبي- الليبي»، وحكومة الوحدة الوطنية، والأجهزة التنفيذية المؤقتة تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للمسار الذي اتُفق عليه.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لـ«شكري»، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال: هل مصر راضية عن نتائج مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا؟

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن هناك تأكيد مرة أخرى على عناصر الحل، التي اعتمدت من مجلس الأمن، وهي ضرورة عقد انتخابات تشريعة ورئاسية في 24 من ديسمبر المقبل، وضرورة خروج كافة العناصر الأجنبية من الأراضي الليبية، وخروج المرتزقة من كل أراضي ليبيا الشقيقة، والعمل على تأكيد سيادة ووحدة ليبيا، والحفاظ على مقدراتها.

وفي سياق منفصل، أكد سامح شكري، في كلمة مصر أمام مؤتمر «برلين 2»، موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، ومساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين، لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.