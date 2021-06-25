كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية 2021، خلال أيام، موضحًا أن التقديم لهذه المدرسة يبدأ أول يوليو المقبل، وتعتبر بديلة عن الثانوية العامة، أو الثانوية الفنية والتجارية والزراعية والفندقية، مشيرًا إلى أن التقديم لهذه المدارس يعتمد على أساس مجموع الطالب في امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكدًا أنها تؤهل الطلاب جيدًا لسوق العمل، وتهتم بتدريبهم بصفة مستمرة خلال فترة الدراسة، لإصقالهم بالمهارات الأساسية للعمل، لافتًا إلى أن تنسيق هذه المدارس عادة ما يكون أعلى من تنسيق الثانوية العامة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية 2021: دراسة لمدة 3 سنوات

وأضاف المصدر، أن تنسيق مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية، العام الماضي بلغ نحو 250 درجة، مرجحًا أن يكون التنسيق هذا العام يتجاوز 255 درجة، ويمكن أن يصل إلى 260 درجة، مشيرًا إلى أن إعلان تنسيق هذه المدارس يتم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفسها بالتنسيق مع محافظ كل محافظة، مؤكدًا أن هذه النوعية من المدارس تهتم بالدراسة العملية والتطبيقية بجانب الدراسة النظرية.

من جانبه، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية 2021، تم تأسيسها من خلال التعاون مع غرفة التجارة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، موضحة أن أهم مميزات هذه المدرسة، هي الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عاملة والتدريب العملي في أثناء فترة الدراسة، مؤكدة أن الدراسة بها 3 سنوات، ويتخصص الطالب في الصيانة الكهربائية.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية 2021: تشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام

وأضافت الوزارة أنه، سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وسيتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، وألا يزيد سن المقدم على 18 عاما اعتبارًا من أول أكتوبر 2021.

وتابع وزارة التربية والتعليم: بأن مناهج مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، هي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.