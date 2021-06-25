السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة درجة ثالثة بعنوان «تحيا مصر» غدا

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيل خدمة جديدة درجة ثالثة بعنوان «تحيا مصر»، على قطارات تنطلق من محطة المعمورة إلى محطة رشيد والعكس، اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتا إلى أنه لن يُسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار.

وكان اللواء عاطف إمام، رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد، قد كشف عن تعاقد الهيئة مع وزارة العدل، لإجراء تحليل مادة «الإستروكس» على سائقي القطارات ومساعديهم، والعاملين بالوظائف الحرجة «المزلقانات والبلوكات والتحويلات وأبراج الإشارات»، مشيرا إلى شن حملات مفاجئة من فرق طبية من السكة الحديد، على جميع العاملين بالهيئة فى مواقع عملهم، لإجراء تحليل المخدرات عليهم.

وقال «إمام»، في تصريحات خاصة سابقة إلى «الوطن»، إن الاستبعاد النهائي من العمل من الوظائف الحرجة هو عقاب أي عامل يثبت تعاطيه مادة «الأستروكس»، لافتًا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب بإجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد، لفصل المدمنين.

وأشار مدير المركز الطبي إلى أن جميع العينات الإيجابية والسلبية للعاملين، يتم إرسالها لرئيس الهيئة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كاشفًا عن أن نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين لا تتخطى 1.5%.