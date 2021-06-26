خيانة زوجية واعتذار.. تفاصيل علاقة وزير الصحة البريطاني مع مساعدته (صور)

كسر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، صمته، ليعترف بأنه «انتهك قواعد التباعد الاجتماعي»، بعدما نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، صورا له وهو يحتضن مساعدته داخل مقر العمل، واعتذر عن عدم احترامه لقواعد التباعد الاجتماعي، لكن لم يعتذر لزوجته التي يعيش معها منذ 15 عامًا.

ورفض وزير الصحة، البالغ من العمر 42 عامًا، الاستقالة، وبدلاً من ذلك قال إنه «خذل الناس وهو آسف جدًا» لأنه يواجه دعوات لإقالته من قبل بوريس جونسون بسبب الفضيحة التي سجلتها الكاميرات داخل مقر العمل.

وأظهرت الصور التي نُشرت يوم الجمعة وزير الصحة وهو يقبل بحماس مساعدته ويتلمس جسدها بشكل فاضح، ولم تعلن زوجته الانفصال عنه بعد الكشف عن خيانته وظهرت وهي لا تزال ترتدي خاتم الزوجية بعد نشر تفاصيل الفضيحة.

واعترف الوزير البريطاني، بأنه «انتهك قواعد التباعد الاجتماعي» بعد إلقائه العديد من المحاضرات للمواطنين حول لوائح فيروس كورونا طوال فترة وباء كورونا.

وأضاف: «ما زلت أركز على العمل لإخراج البلاد من هذا الوباء، وسأكون ممتنًا لخصوصية عائلتي في هذه المسألة الشخصية».

ويبدو أن «هانكوك» تمكن بطريقة ما من التشبث بوظيفته العليا حيث دعمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي ذكر في بيان أنه قبل اعتذاره.

وقال النائب المعارض أنيليسي دودز: «إذا كان مات هانكوك لديه علاقة سرية مع مستشارته التي عينها شخصيًا في منصب ممول من دافعي الضرائب - فهذا إساءة استخدام صارخة للسلطة وتضارب للمصالح».

وذكرت الصحيفة أن العالم استيقظ على نبأ خيانة الوزير لزوجته مع المساعدة جينا كولادانجيلو، البالغة من العمر 43 عامًا، والتي وظفها العام الماضي بأموال دافعي الضرائب في بريطانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي شوهد فيها وزير الصحة وهو يقبل مساعدته في مقر وزارة الصحة بلندن خلال ساعات العمل، إذ أكد الموظفون أنهم شاهدوا الوزير في الشهر الماضي وهو يقبلها دون خجل.