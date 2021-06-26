واشنطن تطالب بالتحقيق في مقتل 3 من «أطباء بلاحدود» في «تيجراي»

طالبت الولايات المتحدة بتحقيق مستقل في مقتل 3 من موظفي «أطباء بلاحدود» في إقليم «تيجراي» الإثيوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت «أطباء بلا حدود»، أعلنت أمس الجمعة، مقتل 3 من موظفيها في الفرع الإسباني على يد مسلحين مجهولين في الإقليم الإثيوبي، الذي يشهد صراعا متصاعدا في الأيام الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان، إن «أطباء بلا حدود-إسبانيا» فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر أمس الأول الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت «أطباء بلا حدود»، أنه تم العثور على السيارة وعلى بعد أمتار منها جثث الموظفين، منددة بالهجوم.

وارتفع عدد موظفي الإغاثة الذين قتلوا منذ اندلاع القتال في نوفمبر من العام الماضي بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحزب الحاكم السابق «جبهة تحرير شعب تيجراي» إلى 12 على الأقل.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أرسل الجيش الفدرالي في أوائل نوفمبر 2020 لنزع سلاح «جبهة تحرير شعب تيجراي» الحاكمة للإقليم في ذلك الوقت.

كما دخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة الإثيوبية، فيما سيطرت القوات الموالية للحكومة الإثيوبية، على عاصمة الإقليم «ماكيلي»، في أواخر نوفمبر الماضي، فيما ظلت الاشتباكات في المنطقة.

وأسفر النزاع في الإقليم الإثيوبي، إلى سقوط آلاف القتلى في الصراع وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم.

وأمس الأول الخميس، قتل 64 شخصا على الأقل، وأصيب 180 آخرون، في ضربة جوية شنها الجيش الإثيوبي على سوق في بلدة «توجوجا» في إقليم تيجراي الإثيوبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم «جبهة تحرير تيجراي»، جبري غيبريتسادكان، أمس الأول الخميس، إن «الحكومة الإثيوبية ترتكب جريمة ضد شعبنا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.