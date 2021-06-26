قصة أوركسترا «النور والأمل»: فيلم تسجيلي بمشروع تخرج إعلام بني سويف

كان ظهور فريق أوركسترا «النور والأمل»، الذي يضم فتيات كفيفات وعزفهم بعض المقطوعات الموسيقية خلال حفل تكريم المرأة المصرية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، وكبار رجال الدولة دافعًا لمجموعة من طلاب كلية الإعلام ببني سويف، على أن يركزوا على هؤلاء الفتيات لتكون قصة كفاحهن وإصراراهن هي مشروع التخرج لهم في فيلم تسجيلي عن قصة التحدي التي تخوضها فتيات الفريق.

فيلم «دّوار» يتحدث عن هؤلاء العازفات اشتق اسمه من «دوار الشمس» ذلك النبات الذي يتوجه للشمس أينما كان ليستقي شعاعها ونورها، وهو ما تفعله فتيات أوركسترا النور والأمل حيث يبحثن عن النور إينما كان ليصلن له بأصابعهن وأوتار آلاتهن الموسيقية.

عمرو هلال، أحد المشاركين في المشروع حكى لـ«الوطن»، كواليس الفيلم والذي صوروه خلال 3 أسابيع شاركوا خلالها في تصوير بروفات الأوركسترا، مشيرًا أن هذا الفيلم يهدف لإعادة النظر للفتيات الكفيفات ودورهن الحضاري في المجتمع.

وعن سبب اختيارهم لأوركسترا النور والأمل قال: «شوفنا الأوركسترا أنهم حققوا انجازات كبير محليا ودوليا ولم يتم التطرق لهم من خلال فيلم تسجيلي يحكي قصصهم وكم الإنجازات اللي حققوها وكمان الجانب الإنساني اللي في حياتهم».

الفيلم شارك في إعداده 11 طالبا وطالبة من طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتورة منة دياب، الأستاذة بقسم الإذاعة والتلفزيون ورئيس القناة التلفزيونية والراديو لجامعة بني سويف، وشارك في الإعداد والتصوير والمونتاج تقي عبدالرحيم، أمنية مصطفى، وعمرو خالد، عمرو الخولي، شيماء مصطفى مشعل، سلمي محمد، ومحمد رضا، هيلانة عادل، وأسامة جاد، عصام متولي، عمرو هلال.