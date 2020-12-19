المركز الروسي ينظم يوما ثقافيا لكفيفات «النور والأمل»

نظّم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة برئاسة، إليكسى تيفانيان، يومًا ثقافيًا متميزًا لفتيات مدرسة «النور والأمل» لرعاية الكفيفات، بمقرهم بمصر الجديدة، بالتعاون مع المجلس التنسيقى للمغتربين الروس فى مصر برئاسة لودميلا سلامة، والجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، تحت إشراف كل من: «أنستاسيا ايفانوفا، أولجا بيسكلينا، يوليا بينينبايوم، والطفل ياسين تامر».

ضم البرنامج، معلومات جغرافية عن دولة روسيا ورسومات عن أهم وأشهر معالم روسيا، كما تم تقديم مجموعة من الأغانى الروسية، إلى جانب المأكولات الروسية والتعرف على الأزياء الروسية الكلاسيكية وارتدائها والتقاط عدد من الصور التذكارية بها.

ومن جانبها، أعربت مديرة المدرسة ناهد عمر فرحان، عن سعادتها بهذه الزيارة الرائعة التي أسعدت الفتيات، وتقدمت بالشكر للجانب الروسي متمنية تكرار هذه الزيارة.

وأشارت الدكتورة عزة محمد فخري، أخصائي التأهيل النفسي بالفن التشكيلي للأشخاص من ذوي الإعاقة، إلى أن زيارة المركز الثقافي الروسي لمدرسة النور والأمل كان بمثابة الطاقة الايجابية للفتيات، وساهم في تعريفهم بالثقافة الروسية التي تفاعلوا معها بشكل جيد عن طريق الألعاب والغناء.

كما أكد أرسيني ستاركوف، نائب مدير المركز الثقافي الروسي، حرص المركز على التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، وأعرب عن سعادته بالزيارة التي ساهمت في رسم البسمة على وجوه فتيات النور والأمل.

ومن جانبه، أشاد شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، بمجهودات المدرسة والقائمين عليها والتى ركزت على إعطاء الطالبات فرصة للمشاركة في كل الأمور التي تتعلق بتطوير حياتهن، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار العمل التطوعي والخيري والمسئولية المجتمعية التي يضعها المركز الثقافي الروسي على قمة أولوياته.