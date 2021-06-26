الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق حوار دولي جديد لتسوية النزاع السوري

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، عن نيته زيارة موسكو قريبا، داعيا إلى إطلاق حوار دولي جديد لتسوية النزاع في سوريا، وتحديد موعد جولة جديدة من مفاوضات «أستانا» بشأن سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وأكد بيدرسن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، أنه كان على تواصل مستمر مع كبار المسؤولين من روسيا والولايات المتحدة قبل وخلال القمة التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري في جنيف، بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

بيدرسن: الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا ستنعقد في عاصمة كازاخستان الشهر المقبل

وشدد الدبلوماسي النرويجي، على أن الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن التسوية السورية بصيغة أستانا ستنعقد في عاصمة كازاخستان مدينة «نور سلطان» أوائل الشهر المقبل.

ودعا بيدرسن، إلى تمديد آلية تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح، معربا عن قناعته بضرورة إطلاق حوار دولي بناء جديد بهدف بحث خطوات محددة يمكن اتخاذها في سبيل تسوية النزاع السوري،.

وجاء إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، في وقت شددت فيه «منظمة العفو الدولية»، على أن معبر«باب الهوى» الحدودي الدولي بين سوريا وتركيا، هو شريان الحياة الوحيد المتبقي الآن للمدنيين في شمال غربي سوريا.

وحذرت المنظمة، أمس الجمعة، من أن أكثر من مليون شخص في شمال غربي سوريا يواجهون خطر فقدان الغذاء والماء والدواء إذا لم يجدد مجلس الأمن الدولي تفويض نقل المساعدات عبر الحدود مع تركيا.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها حضت مع دول عدة روسيا على عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء المعبر مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.