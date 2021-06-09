هجوم جوي إسرائيلي على سوريا.. تفاصيل ليلة دامية عاشتها دمشق؟ (فيديو)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أنّ 8 من مقاتلي القوات الحكومية على الأقل قتلوا في ضربات الاحتلال الإسرائيلي الليلية على محافظة حمص.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إنّ «5 جنود سوريين و3 مقاتلين آخرين تابعين للدفاع الوطني»، قتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص.

وليل الثلاثاء الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنّ الدفاعات الجوية السورية تتصدّى «لعدوان إسرائيلي» صاروخي في سماء العاصمة دمشق، وتابعت: «دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية».

وقال مصادر سورية، إنّ الصواريخ الإسرائيلية ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران، فيما لم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء.

وكانت بعض وسائل الإعلام الرسمية، ذكرت أنّ الضربات أصابت محافظة حمص المجاورة للبنان.

ويعد هذا الهجوم أول ضربة صاروخية خلال شهر، حيث استهدفت غارات قبل الفجر مدينة اللاذقية الساحلية قرب قاعدة جوية روسية في الخامس من مايو الماضي.

وقالت مصادر مخابراتية غربية، إنّ تكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ العام الماضي يأتي في إطار حرب سرية وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

والضربات أيضا جزء من سياسة معادية لإيران، قوّضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها طهران، من دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال القتالية.

وقالت المصادر المخابراتية إنّ إسرائيل وسعت في العام المنصرم نطاق أهدافها في أنحاء سوريا، حيث شارك آلاف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في استعادة كثير من الأراضي التي فقدتها القوات الحكومية.