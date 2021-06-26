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عاجل.. الأمن يلقي القبض على طرفي مشاجرة عزبة الهجانة بمدينة نصر

التحريات: خلافات مالية وراء المشاجرة وسقوط 3 مصابين

كتب:

محمد بركات
07:06 ص | السبت 26 يونيو 2021
مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة

تم الكشف عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، وتم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين كلاً من طرف أول وهم 7 أشخاص مقيمين بذات المنطقة، طرف ثاني 13 شخصا «3 منهم مصابين بجروح مختلفة».

واندلعت المشاجرة بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من طرفى المشاجرة، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها باقى الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأسلحة البيضاء وإلقاء الزجاجات الفارغة والألعاب النارية، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم عدد 2 صندوق زجاجات فارغة - عدد 3 أسلحة بيضاء «ساطور» - عدد 2 شومة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.   

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