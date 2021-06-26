عاجل.. أستراليا تغلق «سيدني» أسبوعين بسبب تفشي سلالة «دلتا» الهندية

قررت السلطات الأسترالية، إغلاق مدينة «سيدني» أكبر وأقدم مدينة في البلاد لأسبوعين بسبب تفشي سلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت رئيسة وزراء ولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية، جلاديس بريجيكليان، إنه سيتم فرض عزل عام صارم على سيدني لمدة أسبوعين، ابتداء من مساء اليوم.

وأشارت بريجيكليان، إلى أن ذلك يأتي في محاولة من السلطات لاحتواء تفش سريع الانتشار للسلالة الهندية.

وتعد السلالة مثيرة للقلق، وتعرف أيضا باسم«B.1.167.2» وهي واحدة من 3 سلالات فرعية معروفة لـ«B.1.167»، وفقا لمات ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتم اكتشاف سلالة «دلتا» لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

وكان عدد من مسؤولي منظمة «الصحة العالمية»، نددوا، أمس الجمعة، بنهج الأبوة من جانب بعض الدول الأكثر ثراء فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا، وسلط المسؤولون، الضوء على نقص اللقاحات وليس نقص الاستعداد في الدول ذات الدخل المنخفض،

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المجتمع العالمي يفشل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.