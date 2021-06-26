استشاري مناعة: سلالة ووهان انتهت.. و«دلتا بلس» انتشرت في 11 دولة

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، إن «سلالة ووهان الصينية التي ظهرت في البداية من فيروس كورونا المستجد، في الصين مبقتش موجودة وتحولت، حيث ظهرت سلالة (ألفا) في إنجلترا، ثم سلالة (بيتا) في جنوب أفريقيا، ثم (جاما) في البرازيل، وأخيرا سلالة (دلتا) التي ظهرت في الهند».

وأضاف «مصباح»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، والإعلامية دينا عبدالكريم، الجمعة، أن سلالة «دلتا» خرج منها سلالة «دلتا بلس»، موضحا أن سلالة «دلتا» انتشرت حتى الآن في حوالي 92 دولة، ولكن «دلتا بلس» ظهرت فيما بعد، وهي أكثر عدوى للآخرين، وظهرت في 11 دولة، وأصيب بها 200 شخص.

وتابع استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، أن الجهات العلمية تخشى أن يكون التحور في السلالة الهندية هو «المفتاح اللي الفيروس بيفتح بيه الخلية في الجسم البشري»، ولذلك يخافون من كثرة انتشارها.

ولفت إلى أن الجهاز المناعي يحتفظ بـ«كود» أو بصمة معينة للفيروس، لكي يقاومه، ويفرز أجساما مضادة له، ولكن حدثت طفرة في الفيروس جعلت شكله وتركيب جيناته اختلفت، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تعرف الجهاز المناعي عليه، وبالتالي يصيب عددًا أكبر من الناس.

وأشار إلى أن هناك دراسة لسلالة «دلتا بلس»، على نوعين من اللقاحات، وهما: «فايزر بايونتيك»، و«موديرنا»، واكتشفوا أن التطعيم ما زال مؤثرا، ويمكن أن تتطور التطعيمات في خلال 60 يومًا في حال عدم فاعلية التطعيم ضد سلالة معينة.

أما عن الأدوية الخاصة بعلاج كورونا، فأشار «مصباح»، إلى أن هناك دواء سوف يطرح قريبا، مشيرا إلى أن تأثير الأجسام المضادة التي تُستخدم لعلاج فيروس كورونا عند الإصابة بالسلالات الأخرى أصبحت ضعيفة أمام «دلتا بلس».