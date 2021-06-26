واشنطن نفذت أكثر من مليون عملية اعتقال لمهاجرين على الحدود مع المكسيك

أظهرت أرقام أولية، أن السلطات الأمريكية نفذت أكثر من مليون عملية اعتقال لمهاجرين على الحدود مع المكسيك حتى الآن في العام المالي 2021، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبالوتيرة الحالية، ستكون الاعتقالات الإجمالية للعام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر هي الأعلى منذ عام 2000، عندما أوقفت السلطات الأمريكية 1.7 مليون مهاجر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قامت كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، بزيارة إلى الحدود الجنوبية، حيث التقت بأفراد من وكلاء الحدود، والمهاجرين الشباب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

نائبة بايدن: التركيز على سبب قدوم المهاجرين إلى بلادنا من المكسيك وأمريكا الوسطى

وشددت هاريس، على الحاجة إلى التركيز على سبب قدوم المهاجرين إلى الولايات المتحدة، من المكسيك وأمريكا الوسطى.

ووصلت هاريس إلى مدينة «إل باسو» بولاية تكساس الواقعة في وسط جنوبي البلاد، في أول رحلة لها إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كنائبة للرئيس، والأولى منذ إعلان بايدن، أنها ستقود جهود الإدارة لوقف تدفق المهاجرين إلى الحدود من دول المثلث الشمالي.

وأعلنت المسؤولة الأمريكية، أن زيارتها مثمرة مع التركيز على الأهداف الأوسع للإدارة بشأن الحدود الجنوبية، وقالت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، إن الرحلة كانت مهمة للغاية، ومرتبطة أيضا بالنقطة الواضحة، «إذا كنت تريد التعامل مع مشكلة، فلا يمكنك التعامل مع أعراض المشكلة فحسب، بل عليك معرفة سبب حدوثها.

والتقت نائبة الرئيس الأمريكي، بموظفي الحدود في مركز رئيسي للمهاجرين، وتلقت إحاطة حول عمليات المنشأة والتكنولوجيا المستخدمة لمكافحة الجريمة العابرة للبلدان.

وتوقفت هاريس، عند معبر حدودي يشهد عادة دخول آلاف المهاجرين يوميا، وأثناء وجودها هناك، التقت بـ5 فتيات صغيرات قدمن إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى.

وعقدت هاريس اجتماع مائدة مستديرة مع منظمات غير ربحية، في «إل باسو» قبل مغادرتها.

وركزت معظم تعليقات هاريس، أمس الجمعة، على الجهود الجارية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وقالت: «دعونا نتفق على أنه لا يمكنك التعامل على مشكلة من دون حلها من جذورها».