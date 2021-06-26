طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة الدخول على موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، ويمكن الدخول من هنا.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وقالت جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف ويجب الإسراع في حجز اللقاح للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أهمية التطعيم بلقاح كورونا المستجد، وتخفيف حدة الأعراض في حال الإصابة بالفيروس.

موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، هو الطريقة الوحيدة لحجز لقاح كورونا، مشيرة إلي أن أي جهة ستقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا سوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية حيال أي منشأة أو جهة تقوم بذلك، مشيرا أن الوزارة المسؤول الأول في تطعيم المواطنين.

نصائح قبل أخذ لقاح كورونا

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح قبل أخذ لقاح كورونا وحجز اللقاح بالمجان من قبل وزارة الصحة، وجاءت النصائح كالتالي، ضرورة أن يكون المواطن يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من فرط الحساسية تجاه اللقاحات ولا يكون مصاب بالفيروس قبل ذلك وفي حال إصابته لابد وان يكون مر على الإصابة 3 أشهر.

وشددت على ضرورة إدخال المواطنين بياناتهم بشكل تفصيلي وصحيح حتى تتمكن الوزارة من إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول تفيد بموعد ومكان التطعيم الذي أدخله المواطن عبر موقع وزارة الصحة، للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وطمأنت الوزارة، المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا وقالت جميع اللقاحات اعراضها الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا نحتاج إلى طبيب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها تعمل على توسيع مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر، وأن عدد المراكز وصل لأكثر من 429 مركزًا، فضلًا عن سعي الوزارة لإنشاء مركز كأرض المعارض داخل كل محافظة، وستفتح أول مركز بمحافظة الجيزة قريبًا.