يبدأ من 500 ألف جنيه.. كيف يمكن الحصول على قرض المعاش؟

تقدم المؤسسات المصرفية، العديد من برامج التمويل لتلبية احتياجات فئات المجتمع، منها البنك الأهلي وبنك مصر، اللذان يقدمان قرض المعاش، لأصحاب المعاشات حيث أن هذه الشريحة لا يستهان بها فى المجتمع، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، لمساعدة هذه الفئة على تغطية التزاماتها المادية، حيث من الممكن أن تبدأ قيمة قرض المعاش بـ500 ألف جنيه، وتصل مدة السداد لـ10 سنوات.

وفى سطور تقدم «الوطن» التفاصيل التى يجب اطلاع أصحاب المعاش عليها، قبل طلب قرض المعاش، من بنكى الأهلي ومصر بنحو:

أولا- تفاصيل قرض المعاش من البنك الأهلي 2021

1- قيمة قرض المعاش تبدأ بمبلغ 5000 جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

2- فترة السداد تصل إلى 10 سنوات.

3- الفائدة تصل إلى 13.5% متناقصة سنوياً.

4- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

5- دون ضامن.

6- دون مصاريف استعلام ائتماني.

ثانياً- شروط الحصول على قرض المعاش من البنك الأهلي 2021

1- ألا يزيد عمر المقترض عن 65 سنة في نهاية التمويل.

2- تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان القرض.

3- الحد الأدنى لقيمة المعاش المحول 1000 جنيه.

فيما أتاح بنك مصر، العديد من التفاصيل والمزايا، لسحب قرض المعاش لاصحاب المعاشات، وهى بنحو:

أولاً- تفاصيل قرض المعاش من بنك مصر 2021

1- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

2- الفائدة 14.5% متناقصة سنوياً.

3- فترة السداد تصل إلى 8 سنوات.

4- أقل مصاريف إدارية.

5- وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

6- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

7- إمكانية شراء قروض البنوك الآخري.

8- إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

ثانياً- شروط الحصول على قرض المعاش من بنك مصر 2021

1- الضمانات بتحويل المعاش.

2- الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه.

3- السن لا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

وحدد «الأهلي ومصر» الأوراق المطلوبة للحصول على القرض:

1- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2- بيان بقيمة المعاش.

3- بيان بالمستفيد من المعاش.

4- تعهد بتحويل المعاش.

5- طلب الحصول على القرض.

6- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.