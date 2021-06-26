رئيس «بني سويف الجديدة» يتفقد أعمال تطوير مركز شباب المدينة

تفقد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، مركز شباب المدينة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز، يرافقه مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، محمود عبود رئيس مجلس أمناء المدينة، إيمان حسني، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، وفد من مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وأعضاء مجلس أمناء المدينة.

وخلال الزيارة، وجه بدوي، لمسؤولي مجلس إدارة المركز، بتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لإعادة افتتاح المركز.

وأكد أنه يخدم قطاعًا عريضًا من سكان المدينة في مجالات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، وذلك في إطار التعاون المثمر لخدمة سكان المدينة.

وأشار إلى أن جهاز مدينة بني سويف الجديدة لا يدخر جهدًا في تنفيذ ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات الخدمية، وتأتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين جهاز المدينة والجهات المختصة ومجلس أمناء المدينة.