رئيس الوزراء يشارك في الملتقى السنوي الأول «مصر لريادة الأعمال» اليوم

يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في الملتقى السنوي الأول «مصر لريادة الأعمال»، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أحمد جمعة، وممثلين لكلاً من الصندوق السعودي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية، وقرابة 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأسست شركة «مصر لريادة الأعمال والاستثمار» منذ قرابة 4 أعوام، وتساهم فيها الحكومة المصري للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية.

وتحتل مصر المرتبة الثانية في المنطقة العربية في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة بحسب احصائيات عام 2020، ويبلغ حجم الاستثمار في تلك الشركات 190 مليون دولار خلال العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.