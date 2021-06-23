مدبولي: لم ولن ندخر أي جهد أو إجراء يدعم عمل البورصة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لن ولم تدخر جهدا لاتخاذ أي إجراء يدعم عمل البورصة المصرية لتحقيق مستهدفاتها، خاصة رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي نهجته إدارة البورصة، عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.

وأعرب مدبولي، خلال كلمته أثناء افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية صباح اليوم، وأذاعته فضائية extra news، عن سعادته لوجوده في البورصة المصرية، قائلا إنّها تعتبر إحدى أقدم البورصات وأعرقها بما يمثل رسالة واضحة بأهمية دور رأس سوق المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي، ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع وتوفير فرص العمل.

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، افتتحوا جلسة تداول البورصة المصرية، صباح اليوم، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر «تميز» لقياس أداء وحركة السوق.