«تحديث الصناعة» و«التنمية الصناعية» يناقشان سبل التعاون مع الشركات الروسية

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع مسؤولي إحدى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار الصناعي في مصر، وتم دعوة الشركة لزيارة المناطق الصناعية المختلفة في مصر.

جاء ذلك على هامش المباحثات الموسعة التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع وزير الصناعة والتجارة الروسي «دينيس مانتوروف»، على هامش ترأسهما لاجتماعات الدورة الـ13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حاليًا بالعاصمة الروسية موسكو.

كما عقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية، اجتماعًا مع مسؤولي الاتحاد الاقتصادي الروسي، للتعاون مع الدول الإفريقية، وتمت مناقشة عدة موضوعات منها سبل التعاون بين الجهات، ومجال التصنيع المشترك، التبادل التجاري، نقل التكنولوجيا، والاستثمار الصناعي لمصر.

ونظم مركز تحديث الصناعة، في وقت سابق، عرضًا لمشروعات خاصة بـ8 شركات ناشئة في مختلف المجالات الإبداعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مركز تحديث الصناعة، والمجلس الثقافي البريطاني، ضمن مشروع «تطوير الاقتصاديات الشاملة والإبداعية DICE»؛ لتطوير المؤسسات الإبداعية والاجتماعية في المملكة المتحدة، و5 اقتصادات ناشئة رئيسية من ضمنها مصر، بالتعاون في التنفيذ مع شركة «Pinnacle» للتدريب والاستشارات.

وعرض ممثلو الشركات الناشئة أفكارهم وتصوراتهم الخاصة بتنمية أعمالهم على لجنة تحكيم مُشكلة من خبراء في عالم ريادة الأعمال والتنمية والصناعة، وتم اختيار أفضل 3 أفكار إبداعية، حيث فازت بالمركز الأول شركة «Release»، بينما جاءت في المركز الثاني شركة «Promental»، وفازت شركة «Businessita» بالمركز الثالث.

وحظت المراكز الفائزة في مشروع تطوير الاقتصاديات الشاملة والخلاقة «DICE» بمنحة مالية مقدمة من إدارة المشروع بهدف إثراء وتنمية هذه الأفكار الخلاقة.

يشار إلى أن مركز تحديث الصناعة، قد احتضن رواد الأعمال قبل عرض مشروعاتهم على لجنة التحكيم، حيث تم تنظيم أعمال مكثفة على مدار شهر ونصف؛ لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لأصحاب المشاريع على محورين، الأول على مستوى عمليات المشروع نفسه، وتم توجيه المشاركين على خلق خطة متكاملة وقابلة للتنفيذ وفقاً لأسس علمية معتمدة على منهجية الرادار، ونموذج التميز الأوروبي لزيادة فرص نمو المشروع واستدامته.