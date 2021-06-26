شباب العريش يشارك في مبادرة حوض البحر الأبيض المتوسط لتطهير الشواطئ

شارك شباب وفتيات مدينة العريش بشمال سيناء، في المبادرة العالمية الخاصة بسكان حوض البحر الآبيض المتوسط، الهادفة لتطهير الشواطئ وحمايتها، حيث قام شباب المبادرة بالتنسيق مع مؤسسة «الشجرة»، بجمع ما يقرب من نصف طن قمامة من رمال شاطئ العريش.

وقالت «أيمان محمد»، مسئولى بمؤسسة «الشجرة»، الأهلية إن المبادرة اختارت مدينة العريش بالإضافة إلى الإسكندرية والبحر الآحمر، لتطهير شواطئها لافتة إلى أن عملية تطهير الشواطئ تجري خلال يوم واحد للدول التى تم اختيارها فى نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع دول البحر الابيض المتوسط.

أطفال حى الكرامة شاركوا فى المبادرة

وقال أحمد كارى أحد المتطوعين، مقيم بحى الكرامة، إنه أصطحب أطفال الحى للمشاركة الفعالة فى عملية تنظيف الشاطئ، وأن المشاركة تأتى للعام الثانى على التوالى، وأن عملية التنظيف شملت رفع أكياس القمامة والأوراق والمخلفات التى يتركها الأهالى على رمال الشاطئ بعد الانتهاء من طهى الطعام.

مجلس مدينة العريش شارك فى نقل المخلفات خارج المدينة

فيما شارك مجلس مدينة العريش شباب المبادرة فى نقل المخلفات من منطقة الشاطئ إلى مناطق شرق العريش، حيث قال محمد شبل مدير المركز الإعلامى بمجلس مدينة العريش، أن مجلس المدينة شارك شباب المبادرة بالمعدات الخاصة بالمجلس، وتم تنظيف مساحة كبيرة من رمال الشاطئ.

وأضاف الدكتور مصطفى المالح وهشام الشعراوى من شباب المبادرة أنهما حرصا على مشاركة مجموعة من الأطفال لنشر التوعية بين الصغار والكبار.

يشار إلى أن مبادرة البحر الأبيض المتوسط تهدف الى نظافة الشواطئ، وحث المواطنين على أهمية نظافة الآماكن، وساحات الانتظار بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.