خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم

«التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم»، يعد موضوع خطبة الجمعة القادمة، 2 يوليو 2021 الموافق 22 ذو القعدة 1442 هجرية، ومن المقرر أن تعممه وزارة الأوقاف على خطباء المساجد، مع التأكيد على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة فإن وزارة الأوقاف تؤكد في كل مرة تعلن فيها عن خطبة الجمعة القادمة على ثقتها «في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى»، بحسب ما تعلنه الوزارة عبر موقعها الرسمي.

التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم

وفيما يتعلق بالحديث عن موضوع خطبة الجمعة القادمة «التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم»، فقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التفوق في مختلف المجالات مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مجال لبناء دولة قوية بغير العلم والتفوق فيه.

وزير الأوقاف

وبحسب تصريحات منسوبة لوزير الأوقاف تتعلق بموضوع خطبة الجمعة القادمة فقد تابع الوزير قائلًا: إنه «على كل منا أن يسعى لأعلى درجات التفوق في مجاله عالما أو باحثا أو صانعا أو حرفيا».

وزارة الأوقاف

كانت خطبة الجمعة الماضية التي أرسلت للخطباء وأئمة المساجد لإلقائها أمس، قد تناولت موضوع «الفساد مخاطرة وصوره المعاصرة»، حيث قالت وزارة الأوقاف في خطبتها «إن الشريعة الإسلامية جاءت بالصلاح والإصلاح معاً، وجعلتهما مطلبًا شرعيـًا وضرورة إنسانية، حيث يقول تعالي: (فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) كما حذرت من الفساد والإفساد، وبينت أنه خلق ذميم يبغضه الله (عز وجل)؛ حيث يقول سبحانه: (وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) ويقول تعالي: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، ويقول (جل وعلا): (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).