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فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
12:38 م | السبت 26 يونيو 2021
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مستمرة

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مستمرة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما ورد في تقارير المنظمات الدولية المعنية التي شددت على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأدانت الوزارة عمليات القمع التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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