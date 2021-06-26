هل ترتفع أسعار السلع الشهر المقبل؟.. الغرف التجارية توضح

كشف عدد من التجار بالغرف التجارية، عن اتخاذ عدة إجراءات لحماية الأسواق والمستهلكين من ممارسات بعض التجار، التي تتسبب في رفع أسعار السلع دون مبرر.

وقال فتحي مرسي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن ارتفاع الأسعار في الأسواق، غير صحيح، فالأسعار في مصر أرخص من دول مجاورة، ولكن تدني الدخول وراء إحساس المواطنين بارتفاع الأسعار.

وأكد «مرسى» أهمية أن تكون هناك أكثر من جهة تتابع وترصد متغيرات الأسعار المعلنة دوريًا، فتكون نسب التضخم حسبت على أسس علمية.

عمل نشرات دورية توضح فيها أسعار السلع الحقيقية

وأضاف «مرسي» أن غرفة البحيرة تعتزم عمل نشرات دورية توضح فيها أسعار السلع الحقيقية ونسب التضخم لتقديمها وعرضها على الجهات المعنية، محذرًا من أي ارتفاعات مفتعلة للسلع والمنتجات، ودعا الحكومة إلى مراقبة ومتابعة السوق المحلية من قبل الجهات المعنية ومقارنتها بمستجدات السوق العالمية حتى لا تترك الأسواق.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن القوانين المتاحة ليست كافية لتمكين الدولة، لمتابعة السوق ومستجدات السلع الأساسية وأسعارها في ظل المتغيرات العالمية، ولعله من الأهمية رصد تغيرات أسعار السلع في السوق المحلية ومقارنتها بالأسعار لمتابعة حركة الأسعار وتوعية المستهلكين.

توقعات بارتفاع الأسعار من عدمه خلال الأشهر المقبلة

ومن جهته، استبعد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية أي توقعات بارتفاع الأسعار من عدمه، خلال الأشهر المقبلة، مرجعا ذلك إلى أن الحالة النفسية للمستهلك غير مستعدة، كما أن حالة البطء الشديد أنقذت الأسواق من قفزات سعرية.

تنمية أسواق التجارة الداخلية

وأضاف الوكيل لـ «الوطن»، أن الممارسات التي تطلق من وقت لآخر تدل على ضعف عملية تنمية أسواق التجارة الداخلية على مدى السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى سهولة الإضرار بالمنافسة وخلق كيانات عشوائية في الأسواق، وأن زيادة حجم التجارة العشوائية والاقتصاد السري، هم المتحكمون في الأسواق والمسؤولين عن الارتفاعات غير المبررة.

حدوث أي ارتفاع للأسعار خلال الفترة المقبلة

وفي السياق نفسه، قال محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة، إنه يستبعد حدوث أي ارتفاع للأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من 6 إلى 9 أشهر لعدد كبير من السلع، ودعا إلى اهتمام الدولة وتقديم كامل الدعم للمصدرين وتوطين المنتج المحلي للحفاظ على العملة.

وأضاف أحمد صقر نائب رئيس غرفة القاهرة، أن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، يوحي بأن هناك تكتلات وتحالفات تتحكم في تلك الأسعار، ما يجعلها لا تتجاوب مع أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض فقط مثلا، وهذه التكتلات تحتاج إلى خلخلتها وتشتيتها حتى تباع السلع بأسعار عادلة للمستهلك وقيام الدولة بتوفير هذه السلع ليطمئن المواطن.