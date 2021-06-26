سقوط مستريح تجارة المواد الغذائية بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من إلقاء القبض علي صاحب مكتب إستيراد وتصدير، بمدينة المنصورة «مستريح المواد الغذائية» بعد ورود 3 بلاغات ضده من 3 ضحايا فقط استولى منهم على مبلغ 3.2 مليون جنيه بإدعاء توظيفهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل الحصول علي أرباح سخية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح أو رد المبالغ إليهم، وتوصلت تحريات البحث إلى أن للمبلغ عنه له ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضده إلي الآن أملا في استرداد أموالهم منه.

ورود بلاغ من 3 ضحايا لمستريح المواد الغذائية

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 مواطنين بمدينة المنصورة، بقيام أحد الأشخاص بالستيلاء على مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم إلا أنهم فوجئوا بتوقفه عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المتحصل عليها.

تفاصيل زعم «المستريح» باستثمار الأموال وأرباح سخية

وتوصلت تحريات فرع مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا إلي صحة الواقعة، وتبين قيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، له كارت معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.

الأموال العامة تقبض علي «مستريح المواد الغذائية»

وتمكن المبلغ عنه من خلال استغلال رغبات المواطنين من الاستيلاء على مبلغ 3.2 مليون جنيه، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وتوصلت التحريات إلي وجود ضحايا آخرين للمبلغ عنه لم يتقدموا ببلاغات ضده إلي ألان أملا في استرداد أموالهم بالطرق الودية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فرع مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المبلغ عنه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.