وزير الزراعة: مصر ثالث العالم بالاستزراع السمكي

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا، والثالث عالميًا في الاستزراع السمكي، والسادس عالميًا في استزراع البلطي.

فجوة في القمح

وأوضح وزير الزراعة، في كلمته بالجلسة الحوارية، التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، أن هناك فجوة في القمح، معقبًا «نستورد نحو 47 إلى 50% من احتياجاتنا للقمح».

دعم مشروع البتلو بـ5.1 مليار جنيه

وأشار «القصير»، في حديثه إلى المشروع المشروع القومي للبتلو، الذي تم اعتماده عام 2012 بمبلغ 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنه تم تدعيم المشروع ليصل 5.1 مليار جنيه.

وأكد أن إجمالي المستفيدين من هذا المشروع لصغار المربين والأسر الفقيرة، بلغ 28 ألفًا بإجمالي عدد رؤوس تجاوزت 310 آلاف، باستثمارات نحو 4 مليارات جنيه.

وأكد الوزير، أن مصر بها 9.4 مليون فدان، منها 6.1 أرض قديمة، مضيفًا «لدينا 3.3 أرض جديدة، فالمساحة المحصولية بالنسبة للمساحة الزراعية إيجابية، إذ لدينا القدرة على الزراعة أكثر من مرة في نفس الأرض بسبب تنوع المناخ، فبالتالي المساحة المحصولية الفعلية لنا تبلغ 17 مليون فدان، يتم زراعتها على أرض الواقع».

مساحات بالوادي الجديد والفرافرة تصلح للزراعة

كما تطرق إلى دعم مشروعات التوسع الأفقي ومشروع المليون ونصف مليون فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان، وتوشكى 500 ألف فدان، مضيفًا «لدينا مساحات قابلة للزراعة في الوادي الجديد والفرافرة، لو الموارد المائية متاحة».