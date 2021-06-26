احذر.. 8 عادات تؤدي لظهور «الكرش»

حذر الدكتور هاني جبران، استشارى السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، من الزيادة فى حجم البطن المعروفة بـ«الكرش»، بالنسبة للنساء والرجال، مؤكدا أنه يعد أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة ومنها السكر.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لزيادة حجم البطن وظهور«الكرش».

8 عادات تؤدي لظهور الكرش

1- قلة عدد ساعات النوم:

يقول جبران، إن عدم حصول الجسم على كفايته من النوم ليلا لنحو 8 ساعات يجعل الجسم أكثر عرضة لتكوين الدهون.

2- تناول الطعام باستمرار:

تناول الطعام على مدار اليوم، يجعل الجسم في حالة شعور بالشبع بصورة دائمة، وهو ما يعد إشارة للجسم لتخزين الدهون وظهور الكرش.

3- تناول الطعام بسرعة:

يتسبب ذلك في حصول الجسم على سعرات حرارية أكبر من حاجته، لأن المعدة لا تأخذ الوقت الكافي لاخبار العقل بالشعور بالشبع، على عكس تناول الطعام ببطء، الذي يمنح المعدة فرصة لاخبار المخ بأنها ليست في حاجة لمزيد من الطعام.

4- قلة شرب الماء:

عدم شرب الماء بوفرة على مدار اليوم يساعد في تكوين الدهون بالجسم في العموم، ولذلك ينصح جبران، بشرب كمية كبيرة من المياه خاصة قبل الأكل.

5- الأكل قبل النوم مباشرة:

على الأشخاص تجنب هذه العادة السيئة، لأن تناول العشاء قبل النوم بساعات طويلة يساعد على فقدان الوزن، كما أن هناك فرصة كبيرة للحركة وبالتالي حرق السعرات الحرارية.

6- تناول كميات زائدة من الطعام:

بعض الأطعمة يقبل عليها البعض بشهية عالية، في حين تكون مليئة بالعناصر الغذائية والدهون، التي تسهم في تكوين الكرش.

7- عدم انتظام مواعيد تناول الوجبات:

عدم تناول الطعام في مواعيد منظمة يؤدي إلى ضعف قدرة الجسم على حرق الدهون، على عكس تقسيم الوجبات على مدار اليوم.

8- اعتياد الجلوس لفترة طويلة:

قال جبران: "إن الجلوس لفترات طويلة، على المكاتب أو خلال قيادة السيارة، مع تجنب الحركة وممارسة الرياضة أحد الأسباب المباشرة فى تخزين الدهون في منطقة البطن".